Lajme blitz, Premier League

Dani Alves drejt Man. City

Pas një sezoni në radhët e Juventusit, Dani Alves po përgatitet për një tjetër aventurë. Braziliani është shumë pranë Manchester City-t pas kërkesave të shumta të Pep Guardiolës për ta afruar në grupin e tij. Agjentët e lojtarit janë takuar me drejtuesit e klubit torinez dhe kanë gjetur gjuhën e përbashkët për fundin e bashkëpunimit pasi braziliani u kontestua nga tifozët pas frazave në drejtim të Dybala, të cilit i kërkoi të largohej nga Juventusi për t’u rritur edhe më shumë si lojtar.

Conte pranë rinovimit me Chelsea

Zërat për ndërprerjen e marrëveshjes mes Contes dhe Chelseat janë të pavërtetë. Klubi kampion i Anglisë dhe trajneri italian janë ulur në tryezë për të diskutuar detajet e rinovimit të kontratës dhe sipas të gjitha parashikimeve, firma do të vijë gjatë ditëve të ardhshme. Kontrata e re do të zgjasë deri në vitin 2022 dhe Conte do të përfitojë rreth 11 mln Euro në sezon.

Rooney synon një aventurë të re

Puna për sezonin e ri ka nsiur zyrtarisht në Manchester ku skuadra e Jose Mourinhos do të kryejë disa teste për të nisur më pas një turne të gjatë që do të shërbejë edhe si fazë përgatitore për sezonin e ri. Pavarësisht ideve të qarta që Jose Mourinh ka në kokë për merkaton, një pikëpyetje e madhe mbetet kapiteni Wayne Rooney. Ai është bashkuar me skuadrën por njëkohësisht po mendon edhe largimin nga “Djajtë e Kuq”. Pas 13 viteve në “Old Trafford”, Rooney synon të nisë një aventurë të re.

Pochettino dëshiron Smalling

Tottenham Hotspur planifikon një goditje të madhe në mbrojtje. Trajneri Maurizio Pochettino kërkon të bindë kolegun e tij, Jose Mourinho për të lënë të lirë Chris Smalling. Lojtari i Manchester United nuk ka gjetur shumë hapësira sezonin e fundit dhe një transferim i mundshëm në Londër do t’i siguronte atij më shumë minuta për të shpresuar në grumbullimin me Anglinë në Botërorin 2018.