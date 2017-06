Lajme blitz, La Liga

Barcelona do të ushtrojë të drejtën e riblerjes së Gerard Deulofeut nga Evertoni për 12 milionë euro para 30 qershorit, datë kur skadon kjo kluazolë. Klubi katalanas më pas do të vendosë nëse do ta shesë talentin spanjoll që shkëlqeu te Milani gjatë sezonit që sapo u mbyll apo do ta mbajë nën urdhrat e Ernest Valverdes. Në cdo rast blaugranat do të dilnin të fituar ekonomikisht nga kjo lëvizje.

Atltetico po planifikon rikthimin e Amath Ndiaye nga huazimi, pasi klubi madrilen e ka të pamundur të blejë futbollistë për shkak të pezullimit të merkatos nga FIFA. Los Colchoneros besojnë se talenti 20-vjecar i cili shkëlqeu te Tenerife në Segunda Division mund të jetë një alternative e vlefshme në organikën e Simeones. Ta paktën deri në janar, periudhë kur Atletico mund të ndërhyhë sërish në merkato.

Ka fituar dy Champions League me Realin dhe një titull në Primera Division, por nduk e ndjen veten në lartësinë e duhur për të qenë titullar në kombëtaren e Brazilit. Bëhet fjalë për Danilon, i cili e pranon se nuk e ka merituar vendin e titullarit te “Selecaon” edhe pse me Los Blancos është aktivizuar në 41 ndeshje për dy sezone në Primera Division. 25-vjecari theksoi gjithashtu se është me fat që stërvitet nga një trajner i madh si Zinedine Zidane.

Skuadra e Sevillas po kërkon perforcime cilësore për fazën sulmuese, pasi kërkon të jetë protagoniste sezonin e ardhshëm në La Liga dhe në Champions League. Objektiv kryesor i andaluzianëve është Nolito, aktualisht pjesë e Manchester Cityt. Paga mbetet problem n arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare, pasi Sevilla e ka të pamundur t’i ofrojë shumën që përfiton te City.