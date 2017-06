Liverpool gjen akordin me Salah

Mohammed Salah tashmë mund të konsiderohet në kuptimin e plotë të fjalës një futbollist i Liverpool-it. Mediat angleze kanë bërë publik, akordin mes Romës dhe klubit të Kuq për transferimin në “Anfield Road” të sulmuesit egjiptian. Salah, i cili aktualisht ndodhet me pushime në Cairo, ka prerë biletën e avionit për të udhëtuar drejt Liverpoolit, për të firmosur kontratën dhe për t’u prezantuar zyrtarisht si futbollisti i The Reds.

Kartoni i 25-vjecarit do t’u kushtojë arkave të Liverpoolit, 39 milionë Paund përfshirë edhe bonuset, për një operacion total që kap shifrën e 44 milionë Eurove. Salah është blerja e parë e madhe e Liverpool-it në këtë merkato. Futbollisti egjiptian pritet të nënshkruajë një kontratë afagjatë me 19-herë kampionët e Anglisë, nga e cila do të përfitojë 90 mijë Sterlina në javë, rreth 5,5 milionë Euro në sezon.

Me shitjen e Salah te skuadra angleze, Roma arriti të përfitonte në total 24 milionë Euro, sepse për të blerë kartonin e egjiptianit dy vite më parë shpenzoi 20 milionë Euro. Ish-lojtari i Baselit dhe Chelsea-it zhvilloi në total 41 ndeshje me skuadrën verdhekuqe në sezonin e fundit duke realizuar 19 gola.