Teuta, firmosin Kastrati dhe Hrkac, ikën Markovic

Teuta e Durrësit ka zyrtarizuar lëvizjet e para në merkaton e verës për ndërtimin e skuadrës për sezonin e ri futbollistik me objektiva më ambiciozë. Klubi durrsak ka zyrtarizuar zgjatjen e bashkëpunimit edhe për një vit tjetër me portierin Elhan Kastrati, si dhe ka nënshkruar për dy sezone me kroatin Ante Hrkac, i datëlindjes 1992. Kastrati pritet të jetë portieri i parë i skuadrës bregdetare, status të cilin e fitore sezonin që lamë pas, duke luajtur në 13 ndeshje të Superiores gjatë pjesës së dytë të sezonit. Përsa i përket prurjes së re Hrkac, 25-vjecari sezonin që sapo u mbyll është aktiviziar me Celikun e Zenicës në Ligën e Parë të Bosnjë Hercegovinës, ku ka regjistruar 18 paraqitje, ndër të cilat 14 si titullar. Hrkac është një futbollist që përshtatet në disa role, si qendërmbrojtës dhe mesfushor.

Për sezonin e ardhshëm Teuta humbet shërbimet e mbrojtësit boshnjak, Bojan Markovic, i cili nuk ka rënë dakord me kushtet e kontratës që iu ofruar nga drejtuesit durrsakë.

31-vjecari spikati në radhët e Teutës, duke u shndërruar një nga pikat më të forta të kësaj skuadre në fazën mbrojtëse.