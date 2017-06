Alla firmos për tre vite me Ael Larisën

Albi Alla zyrtarisht te Ael Larisa në Superligën e Greqisë. 24-vjecari sipas njoftimit zyrtar në faqen e klubit grek ka nënshkruar kontratë trevjecare, që do të thotë se do të jetë i lidhur me këtë skuadër deri në verë të 2020.

Shuhet kështu cdo shpresë për rikthimin e qendër mbrojtësit në radhët e Kukësit, edhe pse drejtuesit e kampionëve të saposhpallur të superiores pretendojnë se kontrata me lojtarin është e vlefshme deri në përfundim të aventurës europiane.

Alla konsiderohet njëpërforcim shumë i rëndësishëm për Ael Larisën në fazën mbrojtëse, ku skuadra greke vuajti jo pak gjatë sezonit të kaluar, duke e siguruar mbijetesën në javët e fundit.

30 paraqitjet e tij me Kukësin në Superiore, por edhe grumbullimi në Kombëtare nga De Biasi, që e aktivizoi në miqësoren me Bosnjë Hercegovinën ishin prova të mjaftushme që Ael Larissa t’i ofronte kontratë 3-vjecare.

Alla rikthehet pas dy vitesh në futbollin grek ku më parë ëshët aktivizuar me Ergotelis, Fakikos dhe Panachaikin.