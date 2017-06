Çiklizmi Kombëtar, ja fitueset e kronometrit invdividual

Ciklizmi shqiptar shpall kampionët kombëtarë të kronometrit invdividual. Pjesë e kësaj gare ishin 35 cikilistë, të ndarë në tre kategori. Pjesëmarrës ishin edhe cikilistë nga vendë të huaja. Dhjetë prej tyre ishin kadet, 14 për të rinj si dhe 11 elitë U-23. Zhvillimi i kësaj gare pati mbështetjen dhe e policsë së shtetit, konkretisht asaj të Qarkut të Tiranës, të cilët u kujdesën në mbarvajtje. Për kategorinë kadet, me gjatësi 25 Km, në vendin e parë u ngjit Gjergj Zefi, i skuadrës së Vllaznisë, me kohën 13’27. Pas tij, Jorgo Gjata i Apolonisë, me kohën 13’8 ndërsa në të tretin, më kohën më të mirë u rendit Ilia Cota i Skëndërbeut me 13’32.

Për kategorinë e të rinjë, gara përmbante 2 xhiro, vajtje-ardhje, me gjatësi 25 KM. Më i shpejti i kësaj gare ishte Mesut Cepa, me kohën 25’52. Mënjherë pas tij u pozicionua, Bruno Kola i Vllaznisë, me 27’38, ndërsa vendin e treti e mbajti, Amarildo Gogaj me 27’56.

Kategoria elitë U-23, përmbantë një garë kilometrike akoma edhe më ta gjatë. Me një gjatësi prej 37.5 km. Regjistroi kohën më të mirë, Iltian Nika, me 38;16. Në të dytin u rendit, Besmir Banushi me 38’50. Përsa i përket vendit të tretë, në të u pozicionua, Olsian Veliaj, 40’37.

Ciklizmi është një sport jo shumë i përhapur në vendin tonë, i cili ka nevojë për shumë hapsira dhe mbështetje nga ana e bashkive të qyteteve të ndryshme.