Sh. Tetovës, spektakël i tifozave në tribuna

Ngjyrat janë kuqezi, ato të flamurit Kombëtar, emri Shkëndija, dhe prej kohësh është simbol i Krenarisë Kombëtare, jo rastësisht kartolina më e bukur e këtij starti të aventurës europiane, i përket pikërisht Ballistëve, tifo-grupit tetovar. Një gjetje origjinale, me emrat e skuadrave Shqiptare që përfaqësohen në kompeticionet kontinentale, Skënderbeu, Shkëndija, Trepca, Tirana, Prishtina, Partizani, Kukësi, të gjitha me “targën” Albania, dhe proklamimin Europë, Shqiptarët po vijnë.

Nuk mbetën më pas as tifozët e Prishtinës, aty ku skuadra e tyre u mund thellë nga Norkoping, mesazhi që Plisat përcuan me atë flamur gjigand ishte po aq emocionues. Janë mesazhe sa emocionuese aq edhe kuptimplotë, leksion për të gjithë, edhe për futbollin. Në futboll nuk jemi aq të mëdhenj sa për të konkuruar me gjigandët, klubet shqiptare nuk kanë buxhete prej dhjetra miliona Eurosh e as futbollistë të nivelit botëror, shpeshherë gabohet madje edhe në projekte e ka mangësi në organizim’, sukseset që mund të arrihen të paktën në nivel klubesh padyshim që kanë një kufi, por është pikërisht ideja e bashkimit, e përfaqësimit dhe kjo ndjesi e mrekullueshme e të qenit bashkë, si Shqiptarë është ajo që na bën të mëdhenj në zemrat tona e në sytë e botës.

Mjafton të mendosh që Anglia aty ku futbolli lindi, përfaqësohet me 7 skuadra në Europë, e po aq edhe futbolli Shqipëtar. Futbolli ka lindur për të bashkuar dhe janë pikërisht këta tifozë që e kanë kuptuar më së miri edhe në planin kombëtar, në futboll ndoshta nuk jemi të mëdhenj e rezultatet shpesh na zhgënjejnë, por ama nën një logo jemi vërtet Shqipëri e Madhe.