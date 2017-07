Lajme blitz nga Primera Division

Villarreal do të shesë sulmuesin më prduktiv të ekipit. Sipas mediave iberike, Cedrick Bakambu ka bërë gati valixhet për t’u transferuar në Premier League te West Ham. Slaven Bilic ka ofruar 25 milionë euro për bomberin e nëndetëses së verdhë dhe Villarreal është gati të pranojë ofertën për ta lënë të lirë.

Cristian Tello është shumë pranë rikthiit në La Liga. Real Betis nuk heq dorë nga lojtari i rritur në kanterën La Masia duke arritur marrëveshjen me Barcelonën. Tello do të transferohet në Andaluzi për rreth 4 milionë Euro dhe do të nënshkruajë një kontratë 5-vjeçare me skuadrën bardhjeshile.

Alessio Cerci largohet përfundimisht nga Atletico Madrid pasi ka gjetur gjuhën e përbashkët për ndërprerjen e kontratës. Sulmuesi italian që nuk gjeti asnjëherë hapësira në skuadrën e Diego Simeones, i cili e ka pranuar se transferimi i sulmuesit në Madrid ishte një nga dështimet e tij më të mëdha. Las Palmas dhe Olypiacos janë dy skuadrat që qëndrojnë në krye të listës për të afruar italianin.