Firmos Juffo, kontratë 1+1 me Flamurtarin

Viktor Juffo zyrtarisht futbollist i Flamurtarit në Kategorinë Superiore. Futbollisti brazilian ka nënshkruar kontratë 1-vjecare me klubin vlonjat më të drejtë rinovimi edhe për një vit tjetër, duke u shndërruar goditja e radhës në kampin kuqezi në këtë merkato vere. Ish-futbollisti i Shkëndijës së Tetovës bashkohet me trajnerin Shpëtim Duro, me të cilin ka punuar pikërisht te kuqezinjtë tetovare.

24-vjecari luan në disa pozicione në mesfushë dhe shquhet për goditjet e forta dhe të kalibruara sidomos me këmbën e majtë. Në fakt Juffo ka qenë në kontratë me Shkëndijën e Tetovës, që ka pranuar largimin e tij me parametër zero vetëm te Flamurtari, duke i bërë në njëfarë mënyrë një dhuratë të cmuar trajnerit Duro, edhe pse kërkesat për të nga skuadra të tjera nuk kanë munguar.

Juffo ka qenë pjesë e Shkëndijës që nga janari i 2015-ës dhe është aktivizuar gjithsej në 36 ndeshje të kampionatit duke shënuar 11 gola. Brazialiani pritet të shndërrohet protagonist edhe në radhët e Flamurtarit, skuadër që ka pësuar ndryshime të shumta nga sezoni i kaluar.