Rey Manaj pranë firmës me Carpi

E ardhmja e Rey Manajt do të vazhdojë të jetë në futbollin italian. Edhe pse përpara disa javësh u fol për një transferim të mundshëm të sulmuesit shqiptar në Gjermani te Augsburgu, ndërsa kishte interes edhe nga Portugalia, mesa duket 20-vjecari nga Lushnja do të transferohet te Carpi. Mediat italiane bëjnë me dije se sulmuesi kartonin e të cilit zotëron Interi është shumë pranë arritjes së një marrëveshjeje për të kaluar te klubi nga Emiglia-Romagna.

Carpi pasi nuk siguroi dot ngjitjen në Serinë A, pasi u eliminua në finalen e play-offit nga Benevento do të tentojë të rikthehet mes të mirëve të futbollit italian sezonin e ardhshëm dhe ringritja e skuadrës së trajnerit Fabrizio Castori do të fillojë nga sulmuesi i përfaqësues kuqezi. Menaxheri i Manajt Alberto Fontana në një prononcim për mediat në Apenine ka pranuar interesimin e Carpit për klientin e tij duke shtuar se palët janë shumë pranë arritjes së akordit. Me shumë gjasa Rey Manaj te Carpi do të transferohet në formë huazimi nga Interi. Edhe sezonin e kaluar 20-vjecari luajti në formë huazimi në dy klube të ndryshme fillimisht te Pescara në Serinë A dhe më pas në gjysmën e dytë te Pisa e Gennaro Gatusos në Serinë B.