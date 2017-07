B.Jeruzalem, “mëson” Partizanin si përmbyset rezultati 1-3

Partizani vijon përgatitjet në Elbasan për një mision thuajse të pamundur në raundin e parë të Europa League. Të përmbysë humbjen 1-3 të “Selman Stërmasit” në fushën e Botev Plovdiv. Optimizmi në kampin e kuq, sidomos te tifozët, është në pikën më të ulët si rezultat i lojës aspak bindëse të skuadrës së Starovës, që u shfaq naive në fazën mbrojtese. Megjithatë, 15 herë kampionët e Shqipërisë e kanë një shembull për të besuar se në 90 minutat e kthimit me skuadrën bullgare mund të bëjnë mrekullinë: Beytar Jeruzalemin, kundërshtarin e mundshëm të Partizanit në raundin e dytë të Europa League, sigurisht nëse të kuqtë do ta eliminojnë Botevin.

Ekipi izraelit në takimin e parë të Europa League luante në shtëpi ndaj Vasas së Hungarisë. Deri në minutën e 87 miqtë kryesonin me rezultatin 1-3, por pikërisht 3 minuta para përfundimit të kohës së rregullt vendasit ngushtuan në 2-3 me veteranin Benayoun. Në kohën shtesë Beytar Jeruzalem shënoi edhe dy gola të tjerë me autorë Vered dhe Sabo.

Nëse një rezultat 1-3 në të njëjtin raund të kompeticionit u kthye në 4-3 brenda 6 minutave lojë, atëherë Partizani duhet të besojë që mund ta bëje të pamundurën të mundur përgjatë 90 minutave me Botevin. Në futboll nëse nuk hyn në fushë me besimin e duhur, je i eliminuar ende pa nisur loja.