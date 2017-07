Sagan e Cavendish, lamtumirë Turit të Francës

Përfundon Turi i Francës për Peter Sagan dhe Marc Cavendish. Është ky verdikti i etapës së katërt, që në fakt u fitua nga Demare. Sprinteri britanik u përplas me barrierat anësore e më pas përfundoi në asfalt, pas një kontakti me Sagan 300 metra nga vija e finishit. Fillimisht ciklisti sllovak u penalizuar me 30 sekonda, por më pas organizatorët e përjashtuan nga Turi për bërrylin që i dha rivalit të tij.

Reagimi i Sagan u vlerësua si një sjellje shumë e rëndë, e cila meritonte ndëshkim maksimal. Pavarësisht justifikimve të sllovakut, se as që e kishte idenë që Cavendish ishte pas tij, vendimi iishte i pakthyeshëm. Pasi e kaloi finishin mes dhimbjesh për shkak të një frakture në shpatull, Cavendish u shpreh i cuditur me sjelljen e Sagan, me të cilin ka patur marrëdhënie shumë të mira.

Për Cavendish është e pamundur që të vijojë turin pasi dëmtimi në shpatull është serioz, edhe pse fatmirësisht nuk ka dëmtim të nervit. Britaniku ka fituar 30 etapa në karrierën e tij në Turin e Francës, por këtë vit duhet të ndalet pikërisht pas katër etapash për shkak të këtij aksidenti me fajtor Sagan.