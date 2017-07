UFC, Gaethie triumfues ndaj Johnson

Dueli i shumëpritur i UFC me debutimin e Justin Gaethie i përmbushi të gjitha pritshmëritë në T Mobile Arena, me ish kampionin e Wolrd Series of Fightin që ndalin pretendentin për titullin në peshën e lehtë, Michael Johnson në një luftë të egër prej dy raundesh që me siguri do të jetë në garë për një nga duelet e vitit.

Të dy filluan të shkëmbenin menjëherë goditje me Johnson që i shkaktoi vështirësi Gathjes me të majtën e tij, gjithsesi Gothje reagoi shumë shpejt me disa grushta të fuiqishëm të ndjekur nga një goditje me gju. Që nga ai moment ishte Gaethje që po ushtronte presion me Johnson të detyruar të mbrohej, të dy luftëtarët ishin duke zhvilluar një ndeshje vërtet spekrtakolare për kënaqësinë e turmës, Gjithsesi ishin goditjet e Goethje që po krijonin më shumë efekt. Kur mbeteshin 30 sekonda nga fundi i raundit të parë gjithsesi një aperkat me të djathtën kapi Gathje dhe tani ishte Johnson që po kërkonte ta mbyllte ndeshjen, por nuk ja doli. Një e djethta e Jonson në minutën e dytë të raundit të dytë rrezikoi ta ndalte sërish amerikanin, por Goethje i rezistoi sërish furtunës për tu rikthyer më pas fuqishëm me një godije me gju dhe disa goditje të forta, me Johnsonq ë u gjakos dhe me zor po qëndronte në këmbë,. në fund me Gathje që ishte duke lëshuar të tjera goditje gjykatësi John McCarthy ndërhyri duke ndalur ndeshjen, me Gathje që festoi si i cmendur e madje rrezikoi të dëmtohej, duke kërkuar menjëhre një tjetër rival.