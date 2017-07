F1, në Austri fiton Bottas, Vettel i dyti

Valtteri Bottas triumfon në Cmimin e Madh të Austrisë në Formula 1, duke koleksionuar suksesin e dytë sezonal. Finlandezi i Mercedesit u nis i pari në këtë garë duke e kontrolluar atë deri në xhiron e fundit, pa i dhënë mundësi Sebastian Vettelit të shkonte më shumë se vendi i dytë. Në podium u ngjit edhe Daniel Ricciardo, që la pas Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen e mbylli në vend të pestë, më shumë se 20 sekonda pas Bottas, ndërsa më pas klasifikohen me radhë Grosjean, Perez, Ocon, Massa dhe Stroll.

Një gabim i Kvyat në xhiron e tretë detyroi Alonson të përplasej me Verstapen, që sikurse spanjolli nuk arriti madje ta mbyllte xhiron e tretë.

Kjo fundjavë nëse u referohesh rezultateve në njëfarë mënyrë i buzëqeshi Ferrarit. Vettel edhe pse nuk e kaloi i pari vijën e finishit përfitoi nga penalizimi i Hamilton, duke e cuar në 20 pikë diferencën me vendin e dytë. Piloti gjerman i kokëkuqes mund ta përgatisë më i qetë Cmimin e madh të radhës, falë vazhdimësisë në rezultate.

Sukses mëse i merituar për Bottas, që kërkon të jetë protagonist në vitin e tij të parë te Mercedesi. Me 136 pikë të grumbulluara në 9 garat e para të Botërotir të Formula 1 e sheh veten vetëm 35 pikë larg kreut. Sa i përket renditjes për konstruktorë, kryeson Mercedesi me 287 pikë, ndërsa Ferrari ndjek nga pas me 254 pikë.