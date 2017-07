Turi i Francës, etapën e nëntë e fiton Uran

Rigoberto Uran është fituesi i etapës së nëntë të Turit të Francës e gjatë 181.5 km nga Nantua në Chambery. Ciklisti kolumbian triumfoi me fotofinish ndaj francezit Warren Barguil për cështje milimetrash. Ruan fanellën e verdhë Chris Froome, që në sprintin final mbeti i treti. Gjithsesi britaniku fitoi 2 sekonda në renditjen e përgjithshme.

I katërti e kaloi finishin Romain Bardet, i ndjekur nga Fabio Aru. Dy aksidente të rrezikshme në këtë etapë, me dy protagonistë që detyrohen të tërhiqen nga Touri i Francës. Gjatë zbritjes në Col du Chat, një nga favoritët e turit, Richie Porte shkakton panik me rrëzimin e tij, madje merr me vete edhe Daniel Martin.

Sikur të mos mjaftonte ky aksident, gjatë zbritjes në Col della Biche rrëshket edhe Thomas, shoku i skuadrës së Froome te Sky. Uellsiani në fakt konsiderohej njeriu kyc për suksesin e mundshëm të Froome. Thomas detyrohet të tërhiqet nga ky edicion i Tourit të Francës, pasi dyshohet se ka thyer klavikulën.Shfaqet në vështirësi Nairo Quintana, i cili humbet 1 minutën e 15 sekonda, ndërsa Condador është në krizë të thellë, Spanjolli e mbylli garën 4 minuta e 19 sekonda pas fituesit të etapës.