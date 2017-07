Djokovic nuk zhgënjen, kualifikohet në cerekfinale të Wimbledonit

Novak Djokovic bën detyrën në duelin e fundit të fazës së 1/8 ave të Wimbledonit, mposht 3-0 francezin Mannarino dhe u bashkohet në cerekfinale emrave të tjerë të mëdhenj si Andy Murray dhe Roger Federer. Tenisti serb iu imponua në të tre sete numrit 51 në renditjen botërore, 6-2, 7-6 dhe 6-4 në 2 orë e 14 minuta lojë . Zgjatja rreth 5 orë e përballjes mes Nadal dhe Muller kishte shkaktuar shtyrjen e ndeshjes së Noles, i cili pavarësisht mërzitjes se do të ketë një ditë më pak kohë për të pushuar se kundërshtarët e tij, nuk zhgënjeu në fushën qëndrore të Wimbledonit.

Serbi nisi mirë përballjen nën mbikëqyrjen e rreptë të trajnerit të tij Andre Agassi, duke marrë avantazhin 3-0 me loje. Marannino dështoi me shërbimet e tij edhe në gejmin e tetë të setit të parë, i cili u mbyll 6-2. Ish-numri një në botë e nisi shumë mirë edhe setin e dytë, duke marrë avantazhin 4-1 me lojë, por në momentin më të mirë të tij reagon francezi që barazon në 4-4. Gjithsesi Djokovoc falë ekesperiencës së tij triufmoi 7-5 në Tie Break.

Në setin e tretë Noles i mjaftoi vetëm një gejmë i fituar me shërbimet e kundërshtarit, për ta mbyllur 6-4 dhe të gjithë ndeshje 3-0 me sete. Në cerekfinale Djokovic do të përballet me Tomas Berdych, Muller me Cilic, Murray do të sfidohet nga Querrey, ndërsa kundërshari i Federer është Raonic.