“Tour de France”, Kittel i pakonkurrueshëm në sprint

Marcel Kittel është thjesht fantastik në këtë edicion të Turit të Frances. Ciklisti gjerman triumfoi edhe në etapën e 10-të, e gjatë 178 km nga Perigeueux në Bergerac, duke e kaluar i pari finishin pas një gare që zgjati 4 orë e 1 minutë, me një shpejtësi mesatare 44.3 km në orë.

Në metrat e fundit gjermani i Quick Step la pas Degenkolb, Groenewegen, Selig e Kristoff. Arrin të ruajë fanellën e verdhë edhe pas etapës së 10-të Chris Froome. Ciklisti kryesor i Sky-it, mbetet i pari në kohën e përgjithshme me 18 sekonda më shpejt se Fabio Aru, ndërsa i treti renditet Romain Barted, i cili duhet të rikuperojë 51 sekonda ndaj Froome. Mbetet i pakonkurrueshëm Marcel Kittel në sprintin final. Për gjermanin, që mund të konsiderohet sprinteri më i mirë në botë, kjo ishte etapa e 13 e fituar në garën ciklistike më të rëndësishme të globit në katër edicionet e fundit. Fanella jeshile mbetet pronë e tij dhe vështirë se dikush do të jetë i aftë t’ia rrëmbejë në garat e ardhshme.

Edhe etapa 11-të me itinerar Eymet-Pau, është e përshtatshme për sprinterët, me gjatësi 205.5 km. Vetëm një segment prej 58 km, do të jetë e kategorisë së katërt.