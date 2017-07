Ekuban zyrtarisht te Leeds United

Caleb Ekuban është zyrtarisht futbollist i Leeds United. Shifrat e transferimit nuk bëhen të ditura por gjithsesi kalimi i ish-sulmuesit të Partizanit në radhët e klubit nga Championshipi tashmë konfirmohet si nga drejtuesit e klubit nga Jorkshiri Perëndimor ashtu edhe nga ekipi i tij i origjinës Chievo Verona. Edicionin e kaluar 23-vjecari italian ishte një ndër lojtarët më të spikatur të kampionatit shqiptar, madje sulmuesi me origjinë ganeze e mbylli sezonin 2016-17 të Ligës Superiore në vendin e dytë, përsa i përket listës së golashënuesve, me 17 gola gjithsej. 9 prej tyre ishin gola të rëndësishëm, pasi zhbllokuan ndeshjet e “demave të kuq”, sidoqoftë pavarësisht mbërritjes së Luciano Moggi-it dhe marrëdhenieve tepër të mira ndërmjet dy klubeve u kuptua qartë që ekipi nga Veneto nuk ishte më i interesuar për të zgjatuar akoma më shumë kontratën e huazimit. Trajneri danez i Lidsit Thomas Christiansen i pati kërkuar përforcime në sulm klubit dhe drejtuesit reaguan menjëherë me marrjen e Caleb Ekuban, që me shpejtësinë dhe forcën e tij fizike mund të bëjë vërtet përpara, në një kampionat gjithsesi të vështirë sic është Championship-i në Angli. Ekuban e filloi karrierën e tij te të rinjtë e Chievo-s, duke u grumbulluar madje te skuadra e parë e “verdhebluve”. Për hir të së vërtetës sulmuesi me origjinë ganeze nuk arriti të luajë dot asnjë ndeshje në Serinë A dhe drejtuesit e klubit e trasferuan me radhë në formë huazimi në skuadra të tilla si Sudtirol, Lumezzane, Renate dhe së fundmi në Tiranë te ekipi i Partizanit. Caleb Ecuban udhëtoi nga Italia drejt Anglisë që të hënën në mbrëmje, sidoqoftë firmosja e marrëveshjes ndërmjet Chievo-s dhe Leeds United bën të mundur që sulmuesi i ri italian t’i bashkohet në kohë grupit të skuadrës, që do të nisë këtë javë në Austri fazën përgatitore. Të mërkurën në mbrëmje klubi nga West Yorkshire, që edicionin e kaluar e mbylli sezonin e rregullt vetëm një pozicion larg zonës play off, do të ketë një takim miqësor me North Ferriby, sidoqoftë trajneri danez Christiansen me shumë gjasa do t’i japë më shumë kohë sulmuesit të ri për t’u përshtatur me ekipin, përpara se Ekuban të bëjë edhe debutimin zyrtar me Leeds United.