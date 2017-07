Parisi dhe Los Angeles organizojnë Olimpiadat në 2024 e 2028

Lojërat Olimpike në vitin 2024 dhe në 2028-ën do të zhvillohen përkatësisht në Paris dhe Los Angeles. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar vendosi në unanimitet që më 13 shtator në Lima të Perusë të vendoset zyrtarisht për të dyja kandidaturat, ndërsa përsa i përket radhës, ajo do të përcaktohet me marrëveshjes mes përfaqësuesve të dy vendeve, Francës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse nuk do të ketë dakordësi, atëherë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar do të marrë vendim vetëm për Lojërat e vitit 2024, duke zgjedhur një mes dy kandidaturave.

Në fakt Los Angelesi është intresuar për lojërat e 2028-ës, teksa në garë kishin mbetur vetëm dy kanditatura pas tërheqjes së Hamburgur dhe Romës dhe Budabestit. Komiteti Olimpik ndërkombëtar në kushtet e krijuara ka shpërblyer kandidaturat me serioze dhe koherente.

Në shenjë triumfi kryetarët e bashkive të dy qyteteve, Ann Hidalgo e Los Angelesit dhe Eric Garcetti i Parisit shtrenguan duart me presidentit e komitetit Olipik ndërkombëtar Thomas Bach. Duket qartë se mirëkuptimi është total. Parisi do të organizojë Olipiadën e 2024-ës, ndërsa Los Angelesi atë të katër viteve më pas.