Lajme blitz nga La Liga

Dani Ceballos edhe pse i kaloi me sukses vizitat mjekësorë do të mund të prezantohet si futbollist i Realit të Madridit vetëm më 20 korrik. Nga Spanja zbulojnë se ka mosmarrëveshje për formulën e pagesës së 20 milionë Eurove në arkat e Betisit. Los Blancos synojnë që pagesa të bëhet në katër këste, ndërkohë që klubi andaluzian këmbëngul që të bëhet e plotë. Gjithsesi palët pritet ta gjejnë gjuhën e përbashkët në ditët në vijim.

Ruben Castro largohet nga Betis Sevilla për t’iu bashkuar skuadrës kineze, Guizhou Hengfeng Zhicheng në formë huazimi. Gjithsesi Sulmuesi më i mirë në historinë e klubit andaluzian do të qëndrojë në Kinë vetëm për gjysmë sezoni, pranë deri më 31 dhjetor, kohë që përket me përfundimit e kampionatin në këtë vend. Te Guizhou Hengfeng Zhicheng, Ruben Castro do të ketë si trajner bashkëkombasin e tij Gregorio Manzano.

Barcelona zyrtarizoi afrimin nga Palmeirasi të të riut Victor Hugo Santana Carvalho, i njohur me emrin Vitinho. Formula e transferimit të 19-vjecarit është huazim me të drejtë blerjeje në fund të sezonit. 19-vjecari do t’i bashkohët skuadrës B të Barcelonës, ku duhet të bindë drejtuesit katalanë që ta blejnë përfundimisht në verë të 2018-ës.

Adnan Januzaj do të jetë blerja e dytë e rëndësishme e Real Sociedadit në këtë merkato vere pas Diego Llorentes. Futbollisti me origjinë shqiptare por që përfaqëson Belgjikën do të jetë i lidhur me klubin nga San Sebastiani deri në vitin 2022. Dy vitet e fundit 22-vjecari në pronësi të Manchester United ka luajtur në formë huazimi te Borussia e Dortmundit dhe Sunderlandi.