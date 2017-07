James në Mynih: Te Bayerni, me ëndrra të mëdha!

James Rodriguez zbarkon në Mynih, për të nisur një aventurë të re në karrierën e tij, pikërisht Bayernin. Futbollisti Kolumbian mbërriti në aeroportin e Mynihut me një charter, i shoqëruar nga përfaqësuesi i tij ligjor. 25-vjecari u paraqit menjëherë në ambientet e klubit i veshur me fanellën e skuadrës së tij të re. I lumtur për këtë transferim, Rodriguez u shpreh se ishte bërë pjesë e një klubi të madh, me të cilin synin të fitojë trofe.

“Jam shumë i gëzuar që jam bërë pjesë e një klubi të madh dhe që do të luaj me një skuadër të madhe. Cdo njeri e njeh Bayernin dhe se cfarë përfaqëson në futbollin botëror. Është një eksperiencë e re për mua, një klub i ri, një jetë e re. Jam shumë i lumtur. Kam ëndrra të mëdha dhe shresoj të kem sukses te Bayerni.”

Një prononcim i shkurtër, por domethënës ky i ish-lojtartit të Realit të Madridit, i cili iu nënshtrua menjëherë vizitave mjekësore dhe hodhi firmën e tij në fanellën e Bayernit. Ka qenë vetë tekniku i kampionëve të Bundesligës, Carlo Ancelotti që ka insistuar për kolumbianin, të cilin e ka patur nën urdhrat e tij pikërisht te Los Blancos. Reali kërkoi fillimisht 75 milionë Euro për kartonin e Jamesit, por në fund palët arritën marrëveshjen për huazim me të drejtë blerjeje pas dy sezonesh.