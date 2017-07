Një tjetër amerikan për Shqipërinë e basketbollit

Një amerikan në Kombëtaren Shqiptare të Basketbollit. Kuqezinjtë e lojës mbi parket kanë pasuruar organikën e tyre më nje element të huaj. Bëhët fjalë për Michael Alexander Moser. Njoftimi është bërë publik në faqen e Federatës Shqiptare të Basketbollit, të cilët kanë postuar një foto me mbi shkrimin Michael Alexander Moser nga sot Amerikano-Shqiptari më i ri i Shqipërisë. Gjigandi nga teksasi ka mundur të marri nënshtetësinë shqipatare cka i jep atij dhe mundësinë të jetë pjesë e kuqezinjve të basketbollit për të dhën kontributin e tij. Në të kaluarën e tij Michael Alexander Moser, ka qënë pjesë e skuadrave të Lietuvos ryts në Lituani dhe Hapoel Holon në Izreael. Moser nuk do të ketë aventurën e tij të parë në basketbollin shqiptar, pasi në 2017 ai ka pasur një eskperiencë të shkurtër në Kosovë tek Sigal Prishtina, ndërkohë që sëfundmi ai është transferuar tek Pallacanestro Reggiana në Itali. Më herët tek Kombëtarja Shqiptare e basketobollit ka qënë pjesë dhe një tjetër amerikan, Reshon Inill Broudus. Tashmë amerikano-shqiptari Michael Alexander Moser do të mund të japë kontributin e tij dhe tek Kuqezinjtë e Basketbollit në përballjet europiane dhe ato botërore.