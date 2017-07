Wimbledon, eliminohen Djokovic e Murrey, nuk fal Federer

Rezultate surprizë në fazën cerekfinale të Wimbledonit. Pas eliminimit të papritur të Andy Murrayt nga amerikani Querrey vjen dhe tërheqja në setin e dytë të Novak Djokovic në përballjen me Berdich, i cili e kishte mundur Nolen edhe në setin e parë.

I vemti nga tre të mëdhenjtë që nuk pati probleme në këtë fazë të Wimbledonit ishte Rogger Federer, i cili kaloi me rezultatin 3-0 Milosh Raonic, 6-4, 6-2, 7-6.

Një edicion i mallkuar i Wimbledon, ku shumë protagonistë janë detyruar të tërhiqen për arsye fizike. Djokovic mundi të qëndronte në fushë vetëm 1 orë e 3 minuta, para se te ngrinte flamurin e bardhe për shkak të dhimbjeve në shpatull. Problemet për Nolen u shfaqën që në setin e parë të cilin Berdych arriti ta merrte në Tie Break 7-1. Pasi humbi edhe dy gejmet e para të setit të dytë, Djokovic sinjalizoi se nuk mund të vazhdonte më, duke i thënë lamtumirë turneut më të rëndësishëm në tenis dhe humbur mundësinë për t’u kthyer numri një në renditjen botërore.

Zhgënjen para tifozëve britanikë Andy Murray, i cili u dorëzua 2-3 me sete, 6-3, 4-6, 7-6, 1-6, 1-6 ndaj Querreyt

Edhe pse e nisi shumë mirë takimin, Murray lëshoi terren në setin e dytë, ndërsa të tretin e fitoi me vështirësi në Tie Break. Në setet 4 dhe 5, skocezi nuk mundi t’i bënte ballë dinamizimit dhë shërbimeve të forta të Querreyt, që në dy sete humbi vetëm dy gejme.

Kualifikohet gjithashtu në gjysmëfinale Mario Cilic, i cili eliminoi Gilles Muller me rezultatin 2-3 me sete, 6-3, 6-7, 5-7, 7-5 dhe 1-6. Në gjysmëfinale Cilic do të sfidojë Querrey, ndërsa Berdych Rogger Federer.