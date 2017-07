Barcelona, të gjithë “yjet” në stërvitje

Barcelona me të gjithë yjet e saj në seancën stërvitore të së shtunës në këtë start të fazës përgatitore. Nën urdhrat e trajnerit të ri, Ernesto Valverde, i cili zëvendësoi Luis Enriquen ishin edhe Lionel Messi, Neymar, Andres Iniesta, Gerard Pique dhe së fundmi blerja e kësaj vere Deulofeu, me talentin spanjoll që do të kërkojë ta bindë stafin teknik gjatë miqësoreve të verës se është i denjë për të konkurruar për një vend titullari me MSN.

23-vjecari në këtë seancë të parë me blaugranat u stërvit i vecuar, me vrapime rreth fushës pasi ende nuk është riaftësuar plotësisht nga një dëmtim që pësoi në fund të sezonit të kaluar. Barcelona do të vijojë edhe për disa ditë stërvitjen në Katalunjë, për të udhëtuar më pas përtej Atlantikut, pasi në fund të muajit do të marrë pjesë në International Champions Cup. Pikërisht në këto përballje me emra të mëdhenj të futollit europian si Juventus, Manchester United dhe Real Madrid Valverde do të vendosë përfundimisht për disa elementë, ndër të cilët edhe për Deulofeun, nëse duhet të qëndrojnë apo do të transferohet në klube të tjera.

Më 7 gusht për trofeun “Joan Gamper” Barcelona ka ftuar klubin brazilian Chapocoense, që nëntorin e kaluar thuajse u shua plotësisht pas një aksidenti ajror në Kolumbi.