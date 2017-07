Kolici: Shanse 50-50, të mos pësojmë në Elbasan Arena

Ishte padyshim futbollisti më i mirë në fushë në humbjen minimale të Kukësit në fushën e Sherifit të Tiraspolit. Nëse kampionët në fuqi të Shqipërisë janë ende në lojë për t’u kualifikuar në raundin e tretë të Championsit, meritë të vecantë ka pikërisht portieri Enea Kolici. 30-vjecari deklaron dhe se thjesht ka bërë detyrën, por pret që e gjitha skuadra të bëjë detyrën edhe në “Elbasan Arena”, duke i dhënë vlerë paraqitjes së tij në përballjen e parë.

Rezultati 1-0 në pamje të parë favorizon kampionët e Moldavisë, por Kolici i sheh të barabarta shanset e kualifikimit.

Kukësi është mësuar të befasojë në Kupat e Europës dhe askush nuk do të cuditej nëse e eliminon Sherifin e Tiraspolit. Përplasja e mundshme me Karabakun e Ansi Agollit në raundit e tretë të Championsit do të ishte e vecantë për skuadrën e Gjokës.

Kolici është i fokusuar te rezultatet e Kukësit në Champions, por ende i pavendosur se ku do ta vijojë karrierën pas përfundimit të aventurës europiane.