S’ndalet Teuta, firmos edhe Dedic

Vjen goditja e radhës për Teutën, pas firmës së hedhur nga Ardit Shehaj. Klubi durrsak ka siguruar shërbimet e mesfushorit boshnjak Anel Dedic, i cili konsiderohet vlerë e shtuar për fazën sulmuese, pasi është një lojtar që e njeh mirë portën. 26-vjecari gjatë sezonit të kaluar është aktivizuar me skuadrën e Vitez në Ligën e Parë të Bosnjë Hercegovinës duke shënuar katër gola. Në total që nga viti 2013 Dedic ka luajtur në 98 takime në kampionatin boshnjak si dhe mban firmën e 20 golave.

Fakti që është 1 metër e 86 centimetra i gjatë i jep përparësi këtij futbollisti edhe në lojën ajrore. Përsa i përket programit stërvitor, Teuta të Hënën do të largohet drejt Italisë ku do të qëndroje për rreth tri javë për fazën përgatitore. Gjatë kësaj periudhe trajneri Magani do të ketë një organikë të kompletuar në dispozicion të tij, por nuk përjashtohen përforcime të reja, në varësi të cilësisë së lojtarëve me të cilët do të kontaktojnë drejtuesit e skuadrës durrsake.

Gjithashtu janë programuar për t’u zhvilluar edhe disa takime miqësore, për t’i dhënë mundësi trajnerit Gugash Magani që t’i njohë më mirë futbollistët në prag të sezonit të ri futbollistik.