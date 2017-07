PSG: Nuk bëhemi sërish pjesë e spektaklit “Neymar”

Lajmi më i bujshëm i orëve të fundit për sa i përket merkatos së futbollistëve ka qenë padyshim gatishmëria e Paris Saint-Germainit për të paguar klauzolën e largimit të Neymar nga Barcelona, që kap shifrën 222 milionë Euro. Por jo vetëm kaq, sipas raportimeve që vinin nga Spanja, klubi parizien do ta paguante yllin brazilian 30 milionë Euro në sezon.

Marca shkonte më tej, duke siguruar se në ditët në vazhdim do të organizohej një takim mes presidentit Al Khelaifi dhe babait të Neymar për të përcaktuar detajet e fundit të marrëvshjes. Arsyeja kryesore pse Neymar po kërkonte largimin nga blaugranat lidhej me faktin se me Messin në skuadër ai nuk do të bëhej kurrë futbollisti me më shumë influencë të Barcelona. Gjatë kësaj të marte ka reaguar klubi francez, që i është përgjigjur inetersimit prestigjiozes Lequipe për këtë cështje.

“Nuk do të bëhemi për herë të dytë pjesë e spektaklit Neymar. Ka një klauzolë shumë të lartë, duhet të jemi realistë.”

Te Paris Saint-Germainit janë të zhgënyer nga qëndrimi i përfaqësuesve të brazilianit, të cilët një vit më parë shfrytëzuan kontaktet me francezët për të rinovuar kontratën me Barcelona me shifra më të larta.

Në fakt PSG vazhdon të jetë i fokusuar për afrimin e një sulmuesi cilësor, por fokusi për momentin është tel Alexis Sanchez, i cili vazhdon të refuzojë rinovimin e kontratës me Arsenalin.