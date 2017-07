Valverde, i lumtur nëse vjen Verratti

Trajneri i Barcelonës, Ernesto Valverde ka folur në lidhje me merkaton që po zhvillojnë drejtuesit e skuadrës, ku padiksutim vëmendja më e madhe ishte për mesfushorin e PSG, Marco Verratti. Valverde u shpreh se nese një transferim i tillë ndodh, ai do të ndihej i kënaqur, por edhe nëse nuk arrihet organika që ka në dispozicion do të mundohet të japë maksimumin për të arritur triumfin në të gjitha kompeticionët ku marrin pjesë katalanasit.

Sulmuesi i Villareal, Cedric Bakambu në një intervistë të dhënë është i kenaqur që do të vazhdojë aventurën e tij në Spanjë. Më tej ai shtoi se për asnjë moment nuk e ka menduar largimin nga Nëndetsja e Verdhë, pavarësisht ofertave që kanë ardhur në drejtim të tij.

Sipas asaj që raportojnë mediat spanjolle, Alvaro Negredo është shumë pranë largimit nga Valencia. Besiktas ka paraqitur ofertën e saj për 31-vjecarin. Në ditët në vazhdim pritet të zyrtarizohet dhe marrëveshja mes palëve.