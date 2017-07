Tottenham synon Kovacic, Wenger “blindon” Sanchez

E ardhmja e Mateo Kovacic mund të jetë Premier League. Mediat britanike raportojnë se mesfushori i Realit të Madridit shumë shpejt mund t’i bashkohet skuadrës së Tottenham. Kroati që prej momentit kur u transferua në radhët e “Los Blancos” nuk ka patur shumë minuta në dispozicion. Nga ana tjetër pritet që në ditët në vazhdim Spursat mund të paraqesin ofertën e tyre.

Arsene Wenger nuk heq dorë nga Alexi Sanchez. Tekniku i “Topcinjve të Londrës” në një intervistë të dhënë ka përsëritur edhe një herë tjetër se sulmuesi do të vazhdojë të jetë pjesë e klubit Londinez dhe se cdo ofertë që do vijë në drejtim të tij do të refuzohet.

Kyle Walker entuziast për transferimin e tij tek Man.City. Blerja më e re Citizens ka folur për skaudrën e tij të re. Walker u shpreh se ai do të japë kontributin e tij maskimal për skuadrën si dhe shpreson që ky sezon të jetë i suksesshëm për Man.City.

Jose Mourinho i kënaqur më Romelu Lukaku. Tekniku portguez ka mbëtur i befasuar nga paraqitjet e sulmuesit belg. “Speciale One” shtoi se ai i ka dhënë besimin e tij maskimal 24-vjecarit dhe se bashkë mund të arrinë gjëra të mëdha në kampionat.