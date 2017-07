Turi i Francën, Boasson Hagen fiton etapën e 19-të

Etapën e 19-të të Turit të Francës nga Embrun në Salon de Provance, e gjatë 222.5 kilometra e fitoi ciklisti norvegjez Edvald Boasson Hagen i skuadrës Dimension Data. 2.5 km para fundit ciklisti norvegjez u shkëput nga grupi kryesues për ta kaluar i vetëm vijën e finishit me kohën 5 orë 6 minuta e 9 sekonda. 5 sekonda më vonë e mbylli garën gjermani Arndt, më pas me radhë Keukeleire, Bennati, De Gendt etj. Grupi i madh mbërriti në finish pas me shumë se 12 minutash, me renditjen e përgjithshme që mbeti e pandryshuar. Fanella e verdhë mbetet e Chris Froome, që ka një avantazh prej 23 sekondash nga francezi Bardet dhe 29 nga kolumbiani Rigoberto Uran. Më tej vijnë me radhë Landa, Aru dhe Martin.

Këtë të shtunë do të zhvillohet etapa e parafundit para se pjesëmarrësisht në këtë edicion të Turit të Francës të përshkojnë Champs Elysees.

Bëhet fjalë për garën vendimtare të kronometrit, 22.5 km të gjatë me mbërritjen në stadiumin Velodrome të Marsejës. Pjesa e dytë e këtij itenierari 15.5 km, do të ketë një ngjitje të vështirë në Notre Dame dela Garde, me një km që ka pjesërrësinë 12%. Pikërisht në këtë segment do të vendoset për fitiuesin e këtij edicioni të Turit të Francës.