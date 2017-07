Kalendari i La Ligas, El Clasico më 20 dhjetor

Përcaktohet kalendari i kampionat spanjoll Primera Division për sezonin e ri futbollistik 2017-2018 me javën e parë që do të luhet më 20 gusht. Reali i Madridit, skuadra kampione në fuqi e Spanjës, ndeshjen hapëse do ta luajë në Riazor ndaj Deportivo La Corunas, ndërsa Barcelona do të presë në “Camp Nou” Betis Sevilla, ndërsa Altletico e Madridit do të vizitojë ekipin debutes të Gironas.

El Clasico i parë i sezonit mes Realit të Madridit dhe Barcelonës do të zhvillohet me 20 dhjetor në “Santiago Bernabeu” për javën e 17-të, pra vetëm tri javë para mbylljes së fazës së parë, ndërsa ndeshja e kthimit që i përket javës së 36-të është programuar për t’u luajtur më 6 maj. Përplasja direkte mes dy gjigantëve spanjollë pak para përfundimit të sezonit e bën edhe më të ethshme garën, pavarësisht diferencës që mund të krijohet mes dy skuadrave pretendente për titullin.

Atletico Madrid dhe Barelona do të përplasen për javën e 8 më 15 tetor, ndërsa në fazën e dytë në Camp Nou më 4 mars.

Derbi i parë madrilen i vlefshëm për javën e 12-të Atletico – Real, është programuar për t’u zhvilluar më 19 nëntor, ndërsa takimi i fazës së dytë më 8 prill në Santiago Bernabeu për javën e 31-të.