Nuancat “rozë” të sportit

Emri i tij nuk ishte parashikuar te shfaqej ne listen e triumfuesve te “Tour te France”, por tashme ka perfunduar ne faqet e para te tabloideve europianeve. Kjo per shkak se ciklisti Cyril Gautier ka bere dicka te jashtezakonshme. Pasi perfundoi garimin si ciklist i grupit “AG2R La Mondiale” duke mbeshtetur Romain Bardeite, ai ka bere nje propozim jashte te zakonshmes per te dashuren e tij ne fazen finale te ketij turi. Duke perdorur pikerisht nje nga kamerat e transmetimit direkt ne kilometrin e 103 ai nxori nga xhepi nje cope leter te zhubrosur ne te cilen shkruhej: “Caroline a pranon te martohesh me mua? Te dua!” Entuziasmi duket se perfshiu edhe rivalet te cilet nisen te brohorisnin thuaj po, thuaj po. Gautier, 29-vjecar pas nje gare te respektueshme do te renditet i 48 ne klasifikim por te pakten do te mbahet mend per gjestin romantik.

Maria Garcia eshte bashkeshortja e Felipe Caisedos, sulmuesit nga Ekuadori qe luan per Espanjolin. Spanjollja e lindur ne Valencia, blogere e njohur e me forma perfekte edhe pse vetem nje vit me pare solli ne jete vajzen e tyre Noah, eshte klasifikur edhe ne vendin e 22 ne listen e grave me te bukura te futbollisteve gjate Boterorit Brazil 2014. cifti se shpejti pritet te mberrije ne Rome.

Historia e tyre nisi nje vit me pare ne Los Angelos. Behet fjale per Abigail Clarke 25 vjecaren britanike personazh i krijuar nga programet reality, e cila duket se ka gjetur dashurine e vertete ne krahet e forte e muskuloz te Floyd Maywether, boxierit amerikan qe ka nje diference prej 15 vitesh me bukuroshen Clarke, e qe tashme fale perkrahjes se saj qe mund te cilesohet si trofeu me i dashur per te, eshte gati per t’u rikthyer ne ring per sfiden milionere qe do te zhvilloje me kampionin e arteve marciale Conor McGregor.