Ilir Daja: Kayrati më cilësor, por Mllada më e organizuar

Entuziazëm dhe optimizëm të Skenderbeu para ndeshjes së parë me Mllade Boleslavin në raundin e tretë kualifikues të Europa Leagues. Trajneri i bardhekuqve Ilir Daja në konferencën për shtyp të kësaj të hënë e pranoi që ndoshta cilësisht kundërshtarët cekë nuk janë në nivelin e Kayrat Almatit, por nga mënyra sesi luajnë janë më të organizuar, cka do të thotë se shkalla e vështirësisë mund të jetë edhe më e lartë. Për këtë arsye kërkohet shumë kujdes dhe përqendrim në të dyja fazat e lojës për t’u kualifikuar në fazën tjetër.

“Entuziazmi te skuara jonë është na shkallë të lartë pas atij kualifiki me Kayratin. Ndeshjen ne Europa League kanë specifike tjeter, luhet en 180 minuta dhe skuadrat ndryshojnë nga turi në tur. Ndoshta Kayrat Almaty ka elementë më cilësorë se Mllada Boleslavi, por skuadra ceke është më e organizuar në lojën e saj dhe kërkon shumë kujdes në të dyja fazat e lojës.”

Skënderbeu edhe ndaj Mllada Boleslavit ndeshjen e parë do ta luajë në transfertë. Sipas Dajës rezultati që do të marrë skuadra e tij në këtë 90 minutësh do të vendosë në përqindjen më të madhe cështjen e kualifikimit.

“Duhet të marrim rezultat të mirë që në ndeshjen e parë, sepse vendos shumë për kualfiikimin. Sigurisht ndeshja e kthimit vendos përfundimisht se cila skuadër kualifikohet, por nëse arrin të marrësh rezultatin e duhur mund ta kesh më të lehtë në ndërtimin e strategjisë në kthim. E rëndësishme është të shënojnë dhe pse jo të mos pësojmë në fushën kundërshtare.”

Pa Lilajn dhe James, Skënderbeu humbet shumë në anën organizative dhe atë sulmuese, por Daja është i bindur që Skënderbeu ka një organikë të pasur për t’i zëvendësuar sa më mirë këta dy lojtarë.