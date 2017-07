“Kappa”, furnizon Flamurtarin me uniformat e reja

Flamurtari ndryshon sponsorin teknik për sezonin 2017-2018. Skuadra vlonjate ia ka besuar imazhin e saj firmës së njohur italiane të veshjeve sportive Kappa, që do të furnizojë kuqezinjtë me uniformat e reaja, por edhe me pajisjet të ndryshme që i nevojiten një ekipi futbolli.

Në fotot e publikuara në rrjetet sociale dallohet qartë se te uniformat e reja u qëndrojnë besnikë ngjyrave tradicionale kuqezi. Te iniformat e para, që futbollistët e Flamurtarit do t’i veshin kryesisht në ndeshjet brenda në sfondin e zi janë të vendosur shirita të kuq, ndërsa te uniforma e dytë, e cila do të përdoret kur ka përplasje ngjyrash me kundërshtarin në transfertë, spikat e bardha, teksa vetëm në pjesën e poshtme nga ana e përparme e bluzës e kuqa është shkrirë me të zezën.

Uniforma e tretë është thuasje tërësisht e zezë, ku vetëm në pjesën e gjoksit spikatin rombet me ngjyrë të kuqe.

Për portierët uniforma e kaltër është zgjedje e parë, ndërsa për të dytën është përzgjedhur ngjyar e gjelbër.

Edhe në uniformat e stërvitjes, te veshjet apo pajisjet e ndryshme që do të përdoren gjatë udhëtimeve ruhen simbolet e ekipit, me kombinimin e të kuqes me të zezën.