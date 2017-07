Partizani, prezantohet trajneri ri, Iuliano

Partizani prezantoi trajnerin e ri Mark Iuliano. Fillimisht ai që e mori fjalën ishte presidenti i klubit Gazmend Demi, i cili deklaroi:

“Dihet çfarë sipërmarrje e madhe është Partizani. Nuk quhem më i ri, se kam hyrë në sezonin e pestë. Partizani ka synuar gjithmonë trofe, në tre sezonet e fundit kemi qenë në garë, pa hyrë në detajet e atyre që kanë ndodhur. Këtë fund kampionati kemi bërë një riorganizim, përveç Akademisë. Këtë e ka marrë në dorë Luciano Moggi. Me këtë fillim pune, përfundimisht pas një kohe të gjatë Moggi na solli një djalosh simpatik, por që është edhe një trajner niveli. Një afrim për suksese të Partizanin, për të mos qenë më të dytët apo të tretët.

Iluiano nuk ka nevojë për prezantim, pasi të gjithë e njihni. Ka një eksperiencë të gjatë dhe do të na ndihmojë për një ecuri sa më të mirë. E gjithë kompania e synon këtë.

Zhgënjim sezoni? Zhgënjimet gjithmonë janë në jetë. Në çdo biznes ka zhgënjime. Nuk kam qejf të hyj në analiza. Këtu sot kemi ardhur për të prezantuar trajnerin e ri. Agostinelli, Sormani dhe Iuliano, çfarë ka më të mirë trajneri i ri? Ka energji më të madhe, pamjen e ka shumë simpatike dhe është më serioz në punë.”

Më pas fjalën e mori trajneri ri, Iuliano, i cili nuk preferoi të krahasohej me italianët e tjerë:

“Mirëdita të gjithëve është kënaqësi që ju njoh. Më thoni që jam i katërti italian, por unë jam Mark Iuliano dhe nuk kam aspak lidhje me trajnerët e mëparshëm, përveçse jemi italianë. Italianët nuk janë të gjithë njësoj, ashtu si edhe shqiptarët: të gjithë kanë idetë e tyre. Te Partizani më kanë kërkuar vetëm një gjë: të fitoj. Do të jetë një epokë e re, për mua, për klubin dhe për lojtarët.”

Kush të kontaktoi për Partizanin?

“Partizanin e studiova prej momentit kur nisën kontaktet e para. Praktikisht i pashë të gjitha ndeshjet e kampionatit të kaluar. Për disa lojtarë ua njoh të gjithë karrierën. Si për moshën, si për rritjen teknike, taktike dhe fizike si kanë arritur tëq jenë pjesë e Partizanit.”

Gjashtë lojtarë të larguar?

“E kam parë përpara kupave edhe merkaton që u bë për Europa League. Unë do të flas për lojtarët që kam në dispozicion, jo për ata që janë larguar. Ju i njihni marrëdhëniet që më lidhin me këshilltarin Moggi, që njihet në IItali dhe në të gjithë botën për aftësitë e tij. Më bën të ndihem krenar fakti që mendoi për mua dhe ia propozoi emrin tim presidentit.”

Si trajner vetëm dy eksperienca me Latinën dhe Komon, përse nuk kanë funksionuar?

“Jam i ri si trajner dhe i vjetër si futbollist. Kam drejtuar në të gjitha kategoritë, nga fëmijët deri në ekipet e para. Mora një skuadër në vendin e fundit në renditje dhe vetëm në gjysmë sezoni pothuajse hymë në fazën play-off. Qëndrova te Latina dhe ky ndoshta ishte një gabim, sepse nuk punoja dot siç dëshiroja dhe më pas i dhashë fund. Prita klubin e duhur dhe skuadrën e duhur, për të bërë atë që mendoj se di të bëj. Të punoj për të fituar, jo të punoj për të jetuar.”

Shqipëria jo kampionati më i bukur, por e vështirë për të fituar. Keni lojtarë të tjerë në listë për tu afruar?

“Nuk mendoj që është e lehtë të fitosh në Shqipëri. Disa trajnerë italianë kanë punuar mirë. Duke nisur nga puna serioze dhe e mirë e De Biasit në Kombëtare, më tej Tramezzani dhe tashmë Panuçi, me të cilin do të bashkëpunojmë. Duke e studiuar këtë kampionat dhe duke studiuar lojtarët shqiptarë, nuk bëhet fjalë vetëm për aspektin fizik, por ka edhe lojtarë mjaft cilësorë. Këtyre si unë, si Panuçi duhet t’i mësojmë disiplinën taktike që të përmirësojnë edhe më tepër cilësitë e tyre. Në shumë ndeshje, një pjesë e lojtarëve nuk ecnin në të njëjtin drejtim dhe nuk punonin si ekip. Na intereson Partizani, jemi këtu për të përmirësuar ato pjesë ku lojtarët shqiptarë mund të rriten më tepër. Nuk erdhëm të ndryshojmë futbollin shqiptar, por në disa raste keni qenë edhe juve që na keni mësuar. Presidenti më ka thënë shumë herë që është lodhur duke mos fituar.”

Kush ju frymëzon në karrierën si trajner?

“Kam patur fatin që të kem disa nga trajnerët më të mëdhenj të futbollit modern, si Lippi, Capello e Ancelotti. Ata më kanë ndihmuar shumë dhe në vitet e fundit të karrierës nuk i shihja vetëm me syrin e lojtarit, por edhe si punonin ata me ekipet dhe të merrja më të mirën. Por, të imitosh të tjerët nuk të çon askund. Nëse ke idetë e tua dhe ke një klub që të mbështet në vendime, gjithçka funksionon mirë jo vetëm për rezultatet, por edhe për lojën.”

Lëvizje në stafin teknik?

“Po vlerësojmë disa figura për të qenë gati për grumbullimin në Itali. Me një grup të fort dhe që të gjithë të punojnë për të njëjtin objektiv. Anëtarët shqiptarë janë më të rëndësishmit në këtë grup në drejtimin e skuadrës. Dhe natyrisht që disa prej tyre janë së bashku me ne këtu në konferencë.”

Trajneri i njeh lojtarët shqiptarë, ku duhet përforcuar skuadra?

“Janë larguar disa lojtarë dhe natyrisht në repartet ku ka mungesa po kërkojmë lojtarët e duhur dhe të rëndësishëm që do të bëjnë diferencën. Pak rëndësi ka nëse janë shqiptarë apo të huaj. Së shpejti do të keni lajme të mira, pasi kam fatin që klubi po punon mirë dhe shumë shpejt. Mendoj se më 10 Gusht në fazën përgatitore do të nis punën me grupin e plot. Me siguri po pyesni për sulmin, ky është reparti ku po punojmë më së shumti, pasi pjesa tjetër e skuadrës është thuajse komplete dhe ka bazë të fort.”

Penalltia?

“Prej 20 vjetësh të gjithë më bëjnë të njëjtën pyetje dhe unë shoh nga Moggi.”

Moggi: Përgjigjem unë.

“Një vit më parë Interi federoi Reçoban, duke i vjedhur një lojtari të Latinës dokumentët për pasaportë false. Për këtë arsye Interi duhej të zbritej në Serinë B sipas rregullores. Por, kjo nuk ndodhi dhe drejtuesit e atëhershëm. Nëse ngjarja do të verifikohej, ajo ndeshje nuk do të luhej. Rregullorja e thotë qartë: interi duhej të luante në Serinë B. Për këtë arsye askush nuk duhet të ankohet për këtë histori, aq më tepër Inter. Mund të kishte qenë faull, por e vendosi gjyqtari. E sigurt është që drejtësia.”

Më pas fjalën e mori sërish presidenti Demi:

Titulli kampion apo stadiumi?

“Titulli im është stadiumi dhe kampi. I dua të treja për të qenë i sinqertë. Titullin tim personal dhe trofeun e kampionatit.”

Titulli i Skënderbeut?

“Nuk e ka caktuar askush, e dinë ata të federatës.”

Derbi do të mungojë?

“Mendoj të bëjmë një kupë vetëm për derbin. Patjetër që do të më marrë malli.”