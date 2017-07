Lajme blitz nga Premier League

Thomas Lemar objektivi i madh i Arsenal-it. Mesfushori i skuadrës së Monaco-s është vendosur në qendër të vëmendjes nga ana e “Tocpinjve” të Londrës. Ekipi nga Principata duket se nuk ka ndërmend të largojë nga radhët e skuadres futbollistin e talentuar, por pavarësisht rezistencës, klubi anglez ka përgatitur një superofertë për 21-vjecarin. 63 milionë Euro është shuma që Arsenal do të ofrojë për të realizuar transferimin e Thomas Lemar.

Lukaku tek Man.United falë Jose Mourinho. Sulmuesi belg në një intervistë të dhënë është shprehur se është tekniku i “Djajve të Kuq” ai që e bindi të transferohej tek kjo skuadër. 24-vjecari nuk harron ta falenderojë portugezin për mundësinë që i ka dhënë, duke shtuar se tashmë për të objektivi i radhës është suksesi në Champions League.

Emre Can i bashkohet Liverpool-it. Mesfushori, i cili deri më tani ka qendruar pushim për shkak të angazhimit të tij me Kombëtaren e Gjermanisë në Kupën e Konfedarateve, i është rikthyer gjirit të skuadrës, për të nisur fazën përgatitore me “The Reds”.

Antonio Conte thur elozhe për Cesc Fabregas. Trajneri i skuadrës së Chelsea-t, e ka komplimentuar mesfushorin për angazhim e tij në seancat stërvitore, duke e cilësuar atë si një model për skuadrën. Më tej, italiani shuajti dhe zërat për një largim të mundshëm të spanjollit, duke deklaruar se Fabregas do të vazhdojë të jetë pjesë e “Bluve të Londrës”.