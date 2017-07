Lajme blitz nga La Liga

FIFA dhe UEFA vlerësojnë gjestin e Angel Villar për dorëheqje nga të gjitha funksionet që ka në këto dy institucione. Presidenti i federatës spanjolle i arrestuar për korrupsion, respektoi kodin etik të FIFA-s duke u larguar nga funksionet pasi një gjë e tillë parashikohet në kodin e institucionit më të lartë të futbllit botëror. Ndërkohë, presidenti i UEFA-s, Ceferin e cilësoi Villar si një njeri që ka dhënë shumë për futbollin. Vendi vakant i lënë nga Villar në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s do të plotësohet gjatë punimeve të Kongresit të ardhshëm që do të zhvillohet në Bratislavë në muajin Janar.

Karim Benzema do të rinovojë sërish për ta mbyllur karrierën me Realin e Madridit. Sulmuesi që është një nga lojtarët titullarë të Zidane, do të hedhë firmën pas disa ditësh në kontratën që do t’i propozohet nga klubi deri në vitin 2021 ose 2022.

Dëtimi i portugezit Nani shqetëson Valencian. Portugezi që ka pësuar një frakturë në gju është ende në fazë rikuperimi por mjekët nuk kanë një përgjigje për datën e rikthimit të tij në fushën e lojës. Me shumë mundësi, Nani do të humbasë minimalisht 2 javët e para të Primera Division kundër Las Palmas dhe Real Madrid.

Nuk dëshiron që në të ardhmen të punojë si trajner, por ka një ambicje më të madhe, të jetë president i Barcelonës. Gerard Pique e zbulon ëndrrën e tij në një intervistë dhënë për mediat japoneze duke theksuar se vetëm në këtë mënyrë mund të japë një kontribut të madh për klubin që dashuron.