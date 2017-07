Nuancat “rozë” të sportit

Wanda Nara eshte nje personazh karizmatik, e njohur jo vetem per statusin e saj si bashkeshortja e Mauro Icardit, por edhe per profilin e saj si modele. Rolin prej nene e ploteson me 5 femijet e saj tre nga martesa e pare me Maxi Lopez dhe dy vajzat nga martea e me Icardin gjithsesi, kjo nuk e ka penguar kurresi argjentinasen te vijoje karrieren e mbushur me skena te nxehta. Se fundmi ajo pergatitet per rolin e ri ku do te jete jo me pak se sa nje tifoze Intersite.

James Rodriguez dhe bashkeshortja Daniela Ospina kane nisur zyrtarisht procedurat e divorcit. Volebollistja Ospina ka kerkuar divorcin nga kolumbiani Rodriguez, e sipas asaj qe ka deklaruar duket se shkak per kete vendim eshte bere modelja ruse Helga Lovekaty, nje modele 23 vjecare, e cila eshte nje nga personazhet me te ndjekur neper rrjetet sociale kryesisht Instagram, ku numeron plot 3 milione ndjekes. Bukuroshja seksi eshte futur mes ciftit dhe tashme afera e tyre eshte e konfirmuar.

Aktorja spanjolle Andrea Duro duket se ka magjepsur Javier “Chicharito” Hernandez . Ne nje foto qe bukuroshja pati postuar ne Instagram la kometin e tij edhe sulmuesi qe tashme mban veshur fanellen e West Hamit. “Pershendetje, deshiroj te te njoh, do te me lejosh?”- ishte pyetja qe meksikani 29 vjecar i drejtoi bukuroshes Duro. Vetem pak ore me pas Chicharito postoi nje foto me nje femer misterioze qe nuk e shfaq fytyren. Tashme te gjithe kane bindjen se Andrea Duro eshte duke e njohur me nga prane Chichariton.