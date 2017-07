Tirana shlyen borxhet e vjetra, rinovojnë I. Lika dhe Karabeci

Tirana shlyen borxhet e së shkuarës dhe hedh bazat për të ardhmen, duke blinduar lojtarët me eksperiencë në funksion të ngjitjes sa më parë në Kategorinë Superiore. Mësohet se Bashkia e Tiranës ka paguar rreth 100 milionë lekë rrogat e prapambetura të Erando Karabecit dhe Ilion Likës që i përkasin sezonit 2011-2012, duke u cliruar nga një barrë e rëndë që e ka dëmtuar shumë klubin bardheblu, sidomos me pezullimin e merkatos dimërore që i hoqi mundësinë skuadrës kryeqytetase të përforcohej me një element shumë cilësor si Elis Bakaj.

Portieri Ilion Lika ndërkohë ka firmosur kontratën e re me kohëzgjatje 2-vjecare, ndërsa Erando Karabeci pritet të që hënën të hedhë të njëjtin hap, duke nënshkruar për 3 sezone.

Nën kontratë me bardheblutë janë edhe elementë të tjerë të rëndësishëm si Hoxhallari, Kërciku, Daja, Muca, Domgjoni dhe Turtulli.

Sa i përket cështjes “Muzaka”, Gjykata e Arbitrazhit Sportiv në Lozanë të Zvicrës nuk e ka pranuar apelimin e klubit bardheblu pasi pagesa në CAS që të hapej cështja është bërë jashtë afatave ligjore. Për këtë rast Tirana është e detyruar t’i shlyejë Gjergji Muzakës rreth 105 milionë lekë të vjetra në bazë rë vendimit të marrë nga Dhoma e Zgjidhjes së Konfliketeve pranë FSHF-së.