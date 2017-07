“Ballist” Morina në rrezik. I njohur për ngritjen e dronit në Beograd në nëntor të vitit 2014, Ismail Morina mund të shndërrohet tashmë nga heroi në të burgosurin e Beogradit. Sipas opinion.al, që zotëron dhe dokumentet e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Dobrovnikut, Morina do të ekstradohet nga gjykata kroate në Serbi, pas një kërkese të bërë nga shteti serb lidhur me ngjarjet e ndodhura pikërisht në ndeshjen e 14-të tetorit të vitit 2014-të mes Serbisë dhe Shqipërisë.

Ekstradimi i Morinës në Beograd mund të përbënte një rrezik dhe për jetën e tij duke qenë se ai është personi që ngriti dronin mbi stadiumin e “Partizanit të Beogradit” duke cuar dhe në ndërprerjen e ndeshjes së vlefshme për eliminatoret e Euro 2016. Sipas asaj që raportohet familjarët e Morinës do të apelojnë cështjen në një tjetër shkallë të gjyqësorit kroat duke shpresuar në një rishikim të këtij vendimi që do të ishte në dëm të Ballist Morinës. Gjithashtu të afërm të “Ballistit” bëjnë me dije se kanë patur takime me zyrtarë të lartë në Tiranë por ende nuk kanë marrë një përgjigje për ndihmë për familjarin e tyre.