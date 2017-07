Vllaznia firmos me Hasanin e Gocajn

Vllaznia i beson shkodranëve për t’u rikthyer e madhe.

Këtë të shtunë klubi kuqeblu ka prezantuar dy blerjet e reja, Edon Hasanin dhe Olsi Gocajn, të dy futbollistë të formuar te ky klub. Hasani rikthehet te Vllaznia pas pesë sezonesh, ndërsa Gocaj rikthehet në “Loro Borici” nga Laci. 25 vjecari Hasani u prezantuar gjatë kësaj të shtune nga klubi shkodran që ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes me të. Hasani ka firmosur me Vllazninë pas një këmbngulje të gjatë të trajnerit Cungu që e dëshironte prej kohësh në shërbimet e tij.

Në 3 sezonet e fundit Hasani kishte luajtur me skuadrën e Kukësit por vitin e fundit marrdhëniet me klubin verilindor kishin qenë jo pak të tensionuara. Hasani cilësohet si një blerje e rëndësishme për Vllazninë në sezonin e ri dhe për më tepër ai kthehet në një ambjent që e njeh shumë mirë duke qenë se është formuar si futbollist pikërisht te shkodranët. Hasani u largua nga Vllaznia në vitin 2012-të për t’u transferuar te Litex në Bullgari, ndërsa ka luajtur gjithashtu dhe në kampionatin rumun. Ndërkohë dhe për Gocajn është një rikthim në shtëpi pas një përvojë me Lacin dhe tanimë pritet të jetë një vlerë e shtuar në ekipin e Cungut.