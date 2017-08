Navas i lumtur për kthimin te Sevilla

Rikthimi tek Sevilla perkthehet ne nje moment lumturie per Jesus Navas. Prezantimi i tij zyrtar u shoqerua edhe me deklaraten e vet lojtarit spanjoll qe rikthehet ne shtepi:

“Jam shume i lumtur qe jam serish pjese e ketij ekipi. Ketu e kam ndjere gjithnje ngohtesine e tifozerise ndaj dhe deshiroja qe te zbrisja serish ne fushe me fanellen e Sevillas. Shpresoj qe te bej me te miren time dhe t’u jap tifozeve arsye per te festuar. Kjo shte nje dite shume e bukur per mua. Eshte nje tjeter enderr qe behet realitet.”

Pas kater viteve qe u aktivizua me Manchester City-n, Navas firmosi kontraten kater vjecare me klubin andaluzian.

“Tek Manchesteri kam qene i lumtur, menyra se si me trajtonin ishte fantastike. Ndaj dhe per ta ruaj vec falenderime.”

Pas prishejs se kontrates me City-n, 31 vjecari eshte rikthyer tashme te klubi i tij i origjines ku eshte aktivizur per plot 10 vjet.

“Une mundohem gjithnje qe te jap maksimumin tim si futbollist, por tashme edhe me eksperincen e fituar ne Premier League besoj se do t’i sherbej edhe me mire skudres time.”

Per sa i takon ambicieve qe lojtari i krahut ka per kete sezon te ri, sigurisht qe kualifikimi per ne Champions League eshte sfida primare dhe ai premton se te gjithe bashke do te luftojne maksimalisht per cdo trofe te mundshem. Navas eshte shume prane thyerjes se rekordit qe mban aktualisht Juan Arza Inigo me 419 paraqitje me ekipin e Sevillas, pasi 31 vjecari deri me tani numeron plot 393 te tilla.