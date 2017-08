Shkëndija spektakolare, kalon në playoff

Shkëndija është zjarr në Europë. Kuqezinjtë siguruan një vend në play-off të Europa League për të dytin sezon radhazi pasi mundën 3-0 lituanezët e Trakait duke përmbysur humbjen 1-2 të ndeshjes së parë. Në Strumicë, tetovarët zhvilluan ndeshjen perfekte në 45 minutat e para ku goditën sistematikisht portën e Plukasit duke gjetur madje dhe 3 golat e fitores me Ibraimin dhe Hasanin dy herë.

Golat me goditje nga larg nuk ishin rastësi për kuqezinjtë pasi që në minutën e 10-të refreni ishte i njëjtë, shënjestrim i portës së lituanezëve me abdurrahmanin që dha dy sinjalet e para në minutat 10-të dhe 16-të. Në të 22-tën provoi dhe Hasani por për fatin e tij të keq gjeti vetëm traversën, ndërsa 2 minuta më pas Celinkovic kërkoi të dërgojë topin në qendër për Radeskin por mbrojta mike kuptoi gjithcka. Në të 29-tën dhe moment që zhbllokoi ndeshjen me Ibraimin që goditi fortë në hyrje të zonës duke gjetur fundin e rrjetës duke shënuar dhe golin e pestë sezonal në Europa League.

Festa ishte e tëra për kuqezinjtë që në 35-tën panë sërish topin të ndalej në traversë pas goditjes së Bejtullahit. Gjithsesi, rrugën drejt kualifikimit e shtroi Hasani në të 42-tën me një goditje dënimi fantastike.

Me dy gola epërsi në pjesën e dytë Shkëndija thjesht duhet të menaxhonte lojën dhe ashtu bëri duke kontrolluar gjithcka mjaft mirë. Trakai jo vetëm që nuk krijoi por humbi dhe qetësinë duke mbetur me 10 vetë pas daljes me të kuq të Klimaviciusit në të 71-tën. Në epërsi numerike Shkëndija kërkoi dhe golin e sigurisë por Ibrahimi në të 82-tën, Shefiti në të 84-trën dhe Radeski në të 85-tën nuk e gjetën dot golin e 3-të pasi lavdia i takoi kapitenit Hasani, që shtyu për në rrjetë golin e 3-të në të 88-tën. U mbyll 3-0 me kuqezinjtë në festë që për të dytin vit radhazi arrijnë të shkojnë në fazën e play-off të Europa League duke treguar se Shkëndija ka marrë zjarr!