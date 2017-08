Shorti, përballjet e tjera të Europa League

Shorti i Europa League për fazën e Playoff të hedhur në Nion të Zvicrës, sjell perballje interesante. Goglat kanë vendosur përballë njëri tjetetrit, spanjollët e Atheltic Bilbo dhe ekipi grek të Panathinaikosit. Ndërkohë Marseglie e teknikut Rudi Garcia do të ndeshet me sllovenët e Domzale. 180 minuta interesante parashikohen të jenë dhe ato mes Everton dhe Hajduk Split. Holandezët e Ajax, pasi nuk mundën dot të kualifikoheshin për në fazën tjetër të Champions Leage, shorti i Europa League i ka vendosur përballë norvegjezve të Rosenborg. Osijek i mesfushorit kuqezi me tipare sulmuese, Eros Grezda do të përballet me Austrin e Vienës.

Duele të tjera që do të luhen janë edhe ato mes Vardar-Fenerbache, Crvena zvezda -Krasnodar, Altach-M.Tel-Aviv, Bate Borisov-Olexandriya, Club Brugge -Aek, Maritimo-Dinamo Kiev ,Ludgorets-Suduva. Legia e Varshavës do të ndeshet me Sherif Tiraspol, me Armando Sadikun që me shumë gjasa do të udhëheqe vijen e parë të sulmit të klubit polak, për ti sigurar ekipi vazhdim e avneturës europiane. Goglat vendosën përballë tyre dhe ekipe si Apollon-Midtjylland , Partizan – Videoton, Utrecht -Zenit, Viitorul-Salzburg, Plzen -AEK Larnaca, Paok-Ostersund . Skuadrat do të nisin misionin e tyre për tu kualifikuar në fazën e grupeve prej datës 17 Gusht.