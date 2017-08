Teuta fiton në miqësore, spikat Lena

Nijaz Lena shënon për Teutën dhe mban dhe shiritin e kapitenit për durrsakët, ndërkohë që Kukësi e kërcënon me kontratën. Mesfushori spikati që në ndeshjen e tij të parë me “Djemtë e Detit” teksa shënoi golin e 3-të në fitoren 4-1 të Teutës në miqësoren me Riminin, të luajtur në fushën stërvitore të Secchianos. Skuadra e Gugash Maganit zhvilloi një lojë shumë të mirë sidomos në pjesën e dytë dhe pse epërsinë e mori që në pjesën e parë me anë të Cyrbjas që realizoi me të majtën.

Në fillimin e pjesës së dytë ishte sulmuesi ganez Latif Amadu që realizoi golin e 0-2 përpara se Lena të fitonte vetë një 11-metërsh duke e shndërruar në gol me një parabël. Gjithsesi skuadra durrsake nuk kishte përfunduar ende me golat pasi Enco Vila realizoi dhe golin e 0-4 në minutën e 79-të. Në fund Rimini mundi të shkurtojë dhe diferencën e golave me anë të Valerianit që u tregua i saktë nga pika e bardhë. Deri në këto momente Teuta ka bërë shumë mirë në miqësoret që po zhvillon në Itali, me trajnerin Magani që ka mbetur shumë i kënaqur nga paraqitjet e të tijve.