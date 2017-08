Halili: Nuk ka çështje Koliçi te Kukësi

Ditët e fundit kanë qenë të nxehta në klubin e Kukësit, që nga emërimi i trajnerit, afrimet e lojtarëve të rinj dhe kontratat e mbetura pezull me futbollistët e sezonit të kaluar. Këto cështje kanë sjellë dhe reagimin e menaxherit të përgjithshëm të kampionëve të Shqipërisë, Naim Halili që në një intervistë për Sport Neës sqaron fillimisht temën e merkatos:

“Aliyes është zyrtarisht një lojtar i Kukësit. Sulmuesi nga Azerbajxhani do të bashkohet me skuadrën në datën 11 gusht. Pas Aliyevit presim edhe dy tre lojtarë të tjerë të rëndësishëm. Do të ketë përforcime në të gjitha repartet do të vijë një qëndërmbrojtës, dhe 2 mesfushorë”.

Një Kukës që kërkon të jetë dhe më I fortë se sezonin e kaluar dhe për këtë duhet të sigurojë fillimisht portën, ku cështja Kolici ka qenë ndër më të përfolurat gjatë kësaj vere

” Nuk ka një cështje Kolici. Në datën 15 Gusht portierin do ta shihni sërish të mbajë veshur fanellën e Kukësit”.

Reagimi i Naim Halilit është përforcuar dhe nga një komunikatë e nxjerrë nga klubi verilindor në faqen në Facebook, ku konfirmohet gjithashtu se nuk ka një cështje Kolici dhe Gardiani” i portës kuksiane pritet t’i bashkohet shpejt grupit, pasi ka marrë leje nga presidenti për të qëndruar më shumë ditë pranë familjarëve të tij.