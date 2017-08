“El Clasico” i parë i sezonit, luhet për SuperKupën

Camp Nou do të presë “El Clasico”-n e parë të sezonit, teksa Barcelona dhe Reali i Madridit do të luajnë aktin e parë të Superkupës së Spanjës. Kishte plot pesë vjet që dy gjigantët e futbollit spanjoll nuk ndesheshin në këtë aktivitet, që nga viti 2012, kur klubi madrilen fitoi Superkupën, pas titullit të siguruar vetëm disa muaj më parë nga Reali i rekordeve i Mourinho-s. Edhe këtë herë këto dy ekipe paraqiten në këtë sfidë me të njëjtin status, pra “los blancos” si kampionë të Primera Division, ndërsa Barca si fituese e Kupës së Mbretit. Kurioziteti është i tepër i lartë për të parë dy skuadrat vetëm dy javë pas përballjes së Floridas, në Hard Rock Stadium, ku ekipi katalanas u duk shumë më lart. Primera Division fillon të premten e ardhshme, prandaj kuptohet skuadrat tashmë janë duke i dhënë dorën e fundit fazës përgatitore, gjithsesi El Clasico e zhvilluar në Miami sic dihet përbën edhe ndeshjen e fundit të sulmuesit të famshëm brazilian Neymar me fanellën e Barcës.

Me shumë gjasa Neymar do të zëvendësohet përpara nga sulmuesi i ri francez Ousmane Dembele, ndërsa në krahun tjetër Reali vazhdon po njësoj, me pilot automatik, duke fituar me po të njëjtë lojtarë. Nëse skuadra blaugrana triumfoi në Shtetet e Bashkuara, në një turne ekzibicioni si International Champions Cup, të martën e kaluar ekipi madrilen koleksionoi trofeun e parë sezonal, duke mposhtur 2-1 në Shkup Manchester United. Në fundin e atij takimi Zinedine Zidane futi në fushë në minutat e fundit gjithashtu edhe yllin e skuadrës Cristiano Ronaldo, që me të drejtë e nisi fazën përgatitore më vonë nga të gjithë. Sigurisht një gjë e tillë pritet të influencojë në rendimentin e Realit, duke patur parasysh gjithashtu edhe mungesën e mesfushorit kroat Luka Modric, që në ndeshjen e vajtjes do të shlyejë kartonin e kuq, të marrë në Superkupën e vitit 2014, në Vicente Calderon ndaj Atletikos së Madridit.

Përsa i përket Barcës, Deloufeu pritet t’i bashkohet dyshes Messi – Suarez në sulm, ndërsa mesfusha do të përbëhet nga zgjedhjet e zakonshme Iniesta – Rakitic – Busquets. Në Miami Ernesto Valverede e zgjidhi shumë mirë ndeshjen dhe Barca shënoi dy gola që në 7′ e para, madje Zidane ishte me shumë shumë fat që ekipi i tij u mund minimalisht 3-2. Nëse Barcelona është skuadra kampione në fuqi e këtij kompeticioni, pas fitores së përgjithshme 5-0, 12 muaj më parë ndaj Seviljes, “los blancos” nuk e fitojnë Superkupën e Spanjës që nga viti 2012, kur ngritën trofeun në sajë të golave të shënuar në fushën kundërshtare, pasi dy përballjet me Barcën prodhuan rezultatin agregat 4-4. Ndonëse luhet në Camp Nou trajneri francez pritet të luajë me një formacion ultraofensiv, me treshen e pagëzuar BBC përpara, ndërsa në mbështetje të tyre do të jenë futbollistë të tillë si Isco – Casemiro dhe Kroos.

Zidane nuk njeh fitore në tre përballjet e fundit me skuadrën blaugrana, madje të fundit brenda në Bernabeu e humbi me shifrat 3-2, rezultat që u fiksua në mënyrë spektakolare nga ylli argjentinas pikërisht në 92′. Ndeshja e parë do të luhet në orën 22:00 dhe do të drejtohet nga gjyqtari kryesor Ricardo de Burgos Bengoetxea, ndërsa takimi i kthimit do të zhvillohet në kryeqytet, të mërkurën e ardhshme akoma më vonë, pra në orën 23:00.