Trepca 89 mposht 3-0 Besen

Fitore e lehte e kampionit aktual ndaj Beses ne Mitrovice. Trepca 89 mposhti 3-0 skuadren Pejane per t’iu afruar ne vetem 1 pike dallim liderit Llapit.Ne “Riza Lushta” mitrovicasit dominuan qe nga minuta e pare e ndeshjes dhe bazuar ne reastet qe paten,kane mundur te shenojne edhe 5 apo 6 here.Broja goditi shtyllen ne fillim,ndersa Hasan Hyseni deshtoi te shenoje ne situate nje per nje me portierin ne minuten e 21-te.Tentimet nga jashte zones dhe gjuajtjejt e vazhdueshme te minatoreve shkonin jashte portes e ndonjehere edhe ne shtylle, sic ishte rasti tjeter kur Florent Hasani goditi traversen nga gjuajtja e lire pak minuta para fundit te pjeses se pare. Megjithate ne minuten e pare shtese ne kete pjese,sulmuesi nigerian Otto John,me nje gjuajtje te sakte zhbollokoi rezultatin.Se Besa,nuk mund te merrterezultat pozitiv ne kete udhetim,u vertetua edhe ne fillim te pjeses se dyte.Trepca 89 dilte ne rast shenimi pothuajse ne cdo dy aksione,kurse golin e dyte e shenoi ne minuten e 73-te perseri permes John,i cili edhe kete here me nje te djathte te sakte mposhti portierin Visar Haxhiaj.

6 minuta me vone ,rezultatin perfundimtar e vendosi Florent Hasani qe realizoi per 3-0.89shi pati ede mundesi te tjera pas golit te Hasanit por nuk arriti te shenoje me teper.Pas ndeshjes trajneri i Beses ,Sahit Gashi e pranoi qe kundershtari ishte shume i mire,ndersa potencoi pergaditjen jot e mire fizike te futbollisteve te tij.Ne anhen tjeter Sabit Osmani u shpreh mjaft i kenaqur me lojen e futbollisteve te tij,kurse koncentrimin maksimal ai tha qe 89shi tashme e ka ne ndeshjen ndaj Prishtines ne vikend. Pas 9 javesh Trepca 89 ka 16 pike dhe eshte ne vendin e dyte,ndersa Besa eshte e dhjeta me vetem 9 pike te mbledhura.