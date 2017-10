Paqe mes Vllaznisë dhe Flamurtarit

Vllaznia dhe Flamurtari ndanë nga një pikë të mërzitshme në “Loro Borici”, ku golat e Busic dhe Gocajt ishin të vetmet momente për t’u evidentuar në një sfidë që u luajt me kujdes të tepruar, nga frika e një humbje të mundëshme, aq sa në 90 minuta më tepër kishte raste të diskutueshme të gjyqtarit sesa ato të krijuara për gol nga dy ekipet. Si për Flamurtarin dhe për Vllazninë sfida e “Loro Boricit” synohej të ishte ajo e rikthimit te fitorja, pasi kuqezinjtë vinin nga barazimi pa gola me Luftëtarin ndërsa shkodranët nga humbja 2-0 në Lac. Gjithsesi mbizotëroi loja e kujdesshme duke prodhuar një ndeshje me pak raste por me disa episode të diskutueshme, si ai I minutës së 3-të kur gjyqtari lejoi avantazhin pas një moment të diskutueshëm në hyrje të zonës së vlonjatëve. Në të 7-tën, një aksion rokambolesk për pak sa nuk solli golin e epërsisë për Vllazninë, me autor Hasanin, ndërsa në të 8-tën goditja e Ribajt nga distance ishte shumë e lehtë dhe e pasaktë për të pretenduar dicka.

Flamurtari në zbritjen e parë të rrezikshme mori epërsinë me Busicin, që u tregua nuhatës I vërtetë I portës në të 17-tën duke I shënuar golin e tretë radhazi në kampionat. Goli 0-1 me koment Duhet të kalonin plot 24 minuta që Vllaznia të krijonte rastin e parë të rrezikshëm me Cinarin, që u ndal nga Nurkovic. Pjesa e parë u mbyll ashtu sic u hap me gol dhe rast të diskutueshëm, teksa kryesori Olsi Sokoli akordoi 11-metërsh për shkodranët, për një faull të Cufos, që duket se nis jashtë zone. Nga pika e bardhë, Olsi Gocaj nuk fali duke barazpeshuar pas lojës dhe rezultatin. Goli 1-1 me koment Nga pushimi dy ekipet erdhën të trembura nga humbja, pasi I vetmi rast ishte ai I Cinarit në të 51-tën. Ndërkohë që duhej pritur deri në të 86-tën për rastin e radhës, kur Danilo Alves më në fund mendoi të godiste portën nga largësia. U mbyll 1-1 me dy ekipet që zgjodhën marrjen e 1 pike përpara dëshirës për fitore.