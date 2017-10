Grezda realizon supergol ndaj Dinamo Zagreb

Eros Grezda vazhdon me momentin e mire. Pas elozheve qe lojtarit iu bene pas sfides se perfaqesueses sone ne Loro Boricit ndaj Italise, sulmuesi 22 vjecar ia ka dale te gjeje golin edhe ne javene 12 te kampionatit kroat me skuadren e tij te Osijek. Gjakovari ia ka dale te shenoje ndaj nje emri te madh te futbollit kroat, qe per momentin kryeson edhe kampionatin, si Dinamo e Zagrebit ne Maksimir. Goli I shqiptarit eshte shenuar ne minute e 17-te, pas nje kontrolli te mire te topit brenda zones, Grezda me te majten e tij ka mposhtur portierin Livakovic.

Gjithsesi per fat te keq goli i Grezdes nuk arriti dot t’i jepte 3 piket skuadres se tij Osijek, sepse Dinamos e zabregit barazoi ne minute e 95-te me ane te sulmuesit te saj nga Kili Hernandez. Per Grezden ky ishte goli I dyte ne kete sezon me Osijekun, pas atij te shenuar kunder Hajdukut te Splitit ne fitoren 2-1, ndersa skaudra e tij mban vendin e trete ne renditje me 21 pike, pas Dinamos se Zagrebit dhe Rijekes.